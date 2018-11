Attualita 187

Sicilia, Trenitalia: nuovi collegamenti fra Agrigento e Palermo. Confermate le dieci tratte con Roma e Milano

Nuova coppia di treni, infine, anche fra Agrigento e Palermo, con partenza dalla città dei Templi alle 7.15 e dal capoluogo alle 10.43

20 Novembre 2018 20:35

"Il nuovo orario di Trenitalia, in vigore da domenica 9 dicembre, consolida l'offerta commerciale in Sicilia, dopo l'apertura, lo scorso ottobre, del passante ferroviario che collega il capoluogo con l'aeroporto". Lo afferma una nota delle ferrovie dello Stato. "In particolare, dopo la riapertura - lo scorso ottobre - della linea Palermo-Punta Raisi, migliora ulteriormente l'offerta commerciale tra il capoluogo siciliano e l'aeroporto Falcone e Borsellino, - prosegue la nota - con 12 nuovi collegamenti: il primo treno in partenza da Palermo Centrale sarà anticipato di un'ora, dalle 5.00 alle 4.00; la sera, da Punta Raisi, con il nuovo orario l'ultimo treno partirà alle 0.25, anziché alle 22.00, portando così a 52 coppie di treni il numero di collegamenti giornalieri". E ancora: "Nuova coppia di treni, infine, anche fra Agrigento e Palermo, con partenza dalla città dei Templi alle 7.15 e dal capoluogo alle 10.43. Collegamenti InterCity e InterCity Notte Confermata l'attuale offerta di media-lunga percorrenza, con i dieci collegamenti giornalieri InterCity e InterCity Notte, tra la Sicilia, Roma e Milano". (Repubblica.it)

