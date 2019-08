Eventi 372

La web serie "Italia Sicilia Gela" vince al Sicily Web Fest, racconta la storia di sette gelesi

Il festival mondiale delle web serie si è appena svolto a Ustica. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto curato da Jacopo Fo

Redazione

13 Agosto 2019 10:47

La web serie "Italia Sicilia Gela" ha vinto il Premio del Pubblico al Sicily Web Fest 2019, il festival mondiale delle web serie che si è appena tenuto a Ustica. Il premio è stato ricevuto dal regista della web serie Iacopo Patierno.Italia Sicilia Gela è alla prima stagione, attualmente sono in corso le riprese per la seconda stagione. Si inserisce in un progetto realizzato da Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide) con il sostegno di Eni e il patrocinio del Comune di Gela.



La web serie è stata selezionata tra le finaliste anche dai festival di Bilbao, Seul, Copenaghen, Londra, Amsterdam e Hollywood che si svolgeranno nei prossimi mesi.



La web serie "Italia Sicilia Gela" ha vinto il Premio del Pubblico al Sicily Web Fest 2019, il festival mondiale delle web serie che si è appena tenuto a Ustica. Il premio è stato ricevuto dal regista della web serie Iacopo Patierno.Italia Sicilia Gela è alla prima stagione, attualmente sono in corso le riprese per la seconda stagione. Si inserisce in un progetto realizzato da Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide) con il sostegno di Eni e il patrocinio del Comune di Gela.



La web serie è stata selezionata tra le finaliste anche dai festival di Bilbao, Seul, Copenaghen, Londra, Amsterdam e Hollywood che si svolgeranno nei prossimi mesi.



News Successiva Passaggio della campana al Leo Club Golfo di Gela, Federica Casisi eletta presidente

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews