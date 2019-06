Eventi 90

#Futuraitalia, Salvatore Lazzara dell'istituto Russo di Caltanissetta rappresenterà la Sicilia

Si tratta di un progetto finalizzato a sviluppare la capacità di parlare in pubblico e di esporre le proprie idee

Redazione

01 Giugno 2019 10:14

Futura è il progetto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che ha scelto Marsala per la sua unica tappa siciliana nel tour 2019.Con Futura gli studenti hanno acquisito la capacità di confronto e mediazione, sviluppato il “public speaking”, la capacità di parlare in pubblico e di esporre le proprie idee, conosciuto le misure di finanziamento per l’avvio di una impresa giovanile, acquisendo gli strumenti per creare una start-up. Con Futura, insomma, nasce un nuovo modello di scuola.

L’Hackathon regionale tenutosi a Palazzo Fici sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano è stato molto sentito, con sei team che hanno progettato idee innovative. Tutti i progetti sono stati valutati positivamente, e le squadre hanno fatto un lavoro di studio e ricerca importante. L’Hackathon ha visto gli studenti del secondo ciclo impegnati a immaginare soluzioni sul futuro del patrimonio culturale e lo sviluppo delle isole del Mar Mediterraneo.

Salvatore Lazzara dell’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, ha vinto, insieme a tutti i membri del team 4, la competizione, e con loro da giorno 5 a giorno 8 giugno prossimo rappresenterà la Sicilia nella città di L’Aquila, che ospiterà l’iniziativa.

L’IISS “Russo”, rappresentato dal professore Michele Calà che ha accompagnato gli studenti in questa stimolante avventura, ha preso parte alla manifestazione insieme ad altri sette Istituti in Sicilia.

Insieme a Salvatore Lazzara (4°B Tecn), hanno partecipato Martina Tumminelli e Matteo Violo (4°A Econ), Giada Curto (4°A Tecn), Alessio Giaccio (4°B Ling) Chiara Palilla (4°A Ling.)



Futura è il progetto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che ha scelto Marsala per la sua unica tappa siciliana nel tour 2019.Con Futura gli studenti hanno acquisito la capacità di confronto e mediazione, sviluppato il “public speaking”, la capacità di parlare in pubblico e di esporre le proprie idee, conosciuto le misure di finanziamento per l’avvio di una impresa giovanile, acquisendo gli strumenti per creare una start-up. Con Futura, insomma, nasce un nuovo modello di scuola.

L’Hackathon regionale tenutosi a Palazzo Fici sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano è stato molto sentito, con sei team che hanno progettato idee innovative. Tutti i progetti sono stati valutati positivamente, e le squadre hanno fatto un lavoro di studio e ricerca importante. L’Hackathon ha visto gli studenti del secondo ciclo impegnati a immaginare soluzioni sul futuro del patrimonio culturale e lo sviluppo delle isole del Mar Mediterraneo.

Salvatore Lazzara dell’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, ha vinto, insieme a tutti i membri del team 4, la competizione, e con loro da giorno 5 a giorno 8 giugno prossimo rappresenterà la Sicilia nella città di L’Aquila, che ospiterà l’iniziativa.

L’IISS “Russo”, rappresentato dal professore Michele Calà che ha accompagnato gli studenti in questa stimolante avventura, ha preso parte alla manifestazione insieme ad altri sette Istituti in Sicilia.

Insieme a Salvatore Lazzara (4°B Tecn), hanno partecipato Martina Tumminelli e Matteo Violo (4°A Econ), Giada Curto (4°A Tecn), Alessio Giaccio (4°B Ling) Chiara Palilla (4°A Ling.)



News Successiva "No alla mafia", a Palermo il 23 maggio c'era anche il liceo "Volta" di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews