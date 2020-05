Eventi 208

"Fondata sul lavoro: presente e futuro di una nazione", iniziativa dei Giovani Democratici di Caltanissetta

In prossimità della ricorrenza della festa dei lavoratori è stata organizzata un'iniziativa per riflettere sull'attuale situazione che stanno vivendo molte aziende

Redazione

06 Maggio 2020 20:24

Si è tenuta sabato 02 maggio alle ore 18 l’iniziativa, attraverso l’applicativo Zoom, l’iniziativa “Fondata sul lavoro: presente e futuro di una nazione”, organizzata dai Giovani Democratici della Provincia di Caltanissetta.In prossimità della ricorrenza della festa dei lavoratori abbiamo ritenuto necessario soffermarci e riflettere sull’attuale drammatica situazione che il mondo del lavoro sta attraversando. Quel principio scolpito all’art. 1 della Costituzione, “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, deve trovare concretezza nelle scelte politiche ed economiche, per dare dignità e sicurezza a milioni di lavoratori.

Numerosi gli interventi. Il primo è stato quello di Massimo Cermelli, professore associato di Economia della Deusto Business School – Universidad De Deusto, il quale ha analizzato brevemente i pericoli di una crisi economica in conseguenza della pandemia globale e le conseguenti ricadute sul mondo del lavoro. Poi grazie ad Alessio Amorelli, avvocato giuslavorista nisseno, che da anni vive e lavora a Milano, sono state discusse le misure sul lavoro prese dal governo nazionale, con la rilevazioni di numerose criticità.

Successivamente è intervenuto Aldo Iacona, sindacalista FILLEA CGIL, che ha parlato in modo più specifico delle difficoltà dei lavoratori, che non nascono adesso ma sono frutto di un mondo del lavoro patologico che è necessario ripensare. Poi è intervenuto Marco Imera, consulente del lavoro, è entrato più nel dettaglio delle problematiche relative alle misure a sostegno dei lavoratori, fra le quali la cassa integrazione in deroga che rappresenta ancora gravissimi e inaccettabili ritardi. Infine Carlo Giambra, CEO Visicom Web, che ha prima raccontato l’esperienza di un progetto di e-commerce per aiutare i commercianti locali attraverso le ordinaizoni a domicilio, patrocinato dal Comune di San Cataldo, e poi contribuito ad una visione delle opportunità che questa crisi offre a chi intende scommettere sul futuro di questa terra e sul cambiamento a cui può dare un grande contributo la tecnologia.

Al termine degli interventi dei relatori hanno preso parola i tanti presenti all’iniziativa. Si tratta di imprenditori, dipendenti, professionisti, artigiani, tutti lavoratori che hanno voluto raccontare la propria esperienza in un momento così difficile. A preoccupare maggiormente vi è la scarsa comunicazione a livello centrale delle condizioni di riapertura per aziende e negozianti, dovuta anche a una normativa confusa e in continua mutazione. Allo stesso tempo è stato denunciato lo scarso sostegno economico per aitura chi versa in una condizione di estrema difficoltà a causa dell’interruzione della propria attività, unica fonte di sostentamento. Il messaggio lanciato da alcuni è stato però di speranza nel futuro, grazie alla voglia di tanti lavoratori di tornare ancor più di prima a offrire il proprio contributo per tutta la comunità.

I Giovani Democratici hanno voluto fare un’operazione di ascolto delle problematiche per mostrare la solidarietà a chi più di altri soffre il disagio economico a causa del Covid-19. Tale ascolto diventerà azione, attraverso numerose proposte ai Sindaci e agli organi più elevati per dare sostegno e forza a chi intende ripartire dopo questo periodo buio della nostra storia. E' quanto scrive il Segretario Provinciale Giovani Democratici di Caltanissetta, Marco Andaloro.



