Coronavirus, ha contatti con un positivo: in isolamento un dipendente del museo di Gela. Chiuso il sito

Il dipendente regionale sta bene e la decisione di rimanere in casa è stato un atto di responsabilità dopo aver appreso che un congiunto è risultato positivo

Redazione

03 Settembre 2020 19:33

Dipendente del Museo archeologico di Gela in isolamento domiciliare fiduciario dopo essere stato in contatto con un soggetto positivo e struttura chiusa fino al 10 settembre. È questa la decisione assunta dal direttore del parco archeologico di Gela Luigi Maria Gattuso. Il dipendente regionale sta bene e la decisione di rimanere in casa è stato un atto di responsabilità dopo aver appreso che un congiunto è risultato positivo al Covid. Il museo, quindi, rimane chiuso al pubblico ed ai dipendenti fino a quando il lavoratore verrà sottoposto a tampone rinofaringeo. Rimangono aperti i cancelli del sito archeologico delle Mura Timoleontee.

